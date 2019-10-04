Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с днём рождения народную артистку СССР Инну Чурикову. Он пожелал ей счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и вдохновения.
Вас, яркую, неординарную, щедро одарённую актрису, знают и ценят миллионы поклонников, — подчеркнул министр в поздравительной телеграмме, размещённой на сайте Минкульта.
Он также отметил, что артистке с одинаковым успехом удаются и комедийные, и драматические образы, каждый из которых она наполняет «удивительным обаянием, характером и выразительностью».
Как писал News.ru, Путин поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием. В телеграмме глава государства пожелал актёру здоровья, благополучия и вдохновения. Актёра также поздравили премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Минкульта РФ Владимир Мединский.