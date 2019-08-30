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Глава полисовета украинской партии «оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук встретился с заключёнными соотечественниками в московском СИЗО «Лефортово». Его сопровождал сопартиец Вадим Рабинович.

В изоляторе в настоящее время находятся несколько украинцев, которых могут обменять на россиян, удерживаемых в соседней стране. По словам Медведчука, политики приехали в «Лефортово» для встречи с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом.

В интервью телеканалу « 112 Украина » он охарактеризовал поездку как гуманитарную акцию.

Ранее сообщалось, что намеченный на 30 августа обмен заключёнными между Россией и Украиной перенесён. Как писал News.ru, Медведчук заверил, что он будет осуществлён в ближайшее время.