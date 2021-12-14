Meduza: решение снять с рассмотрения Госдумы проект о QR-кодах принял Путин

Решение снять с рассмотрения Госдумы законопроект о QR-кодах на транспорте принял президент России Владимир Путин. Оно было принято по итогам встречи главы государства с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, который считается одним из главных противников законопроекта, сообщает «Медуза» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству «Единой России».

«Медуза» отмечает, что две инициативы правительства, одна из которых предусматривала введение QR-кодов в самолётах и поездах, а вторая на законодательном уровне вводила систему QR-кодов в регионах, вызвали споры внутри кабинета министров и конфликт части чиновников с сотрудниками администрации президента.

За принятие документов выступили министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Против высказались сотрудники экономического блока во главе с Белоусовым.

Они считали, что введение QR-кодов негативно скажется на экономике. А в администрации президента понимали, что введение кодов непопулярно среди россиян и может снизить рейтинг Владимира Путина, — говорится в публикации.

Главы авиакомпаний предоставили Белоусову расчёты потерь от введения QR-кодов, включая расходы на проведение проверок. Кроме того, возникла масса других вопросов — должны ли быть QR-коды у встречающих и провожающих, несёт ли за их проверку ответственность перевозчик или управляющая аэропортом компания.

Между тем в «Единой России» заявили, что уже добились косвенной цели: шумиха вокруг законопроектов привела к росту желающих привиться, и принимать документ с жёсткими мерами необязательно. Вместе с тем отмечается, что законопроект о QR-кодах для прохода в общественные места может быть принят, поскольку он не вызывает особых разногласий во внутриполитическом блоке Кремля. Список мест, для входа в которые нужны коды, определяют губернаторы.

Ранее Совет Думы официально снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. С инициативой выступил комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Путин подчёркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.

Ранее первый вице-спикер Александр Жуков сообщил, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах на заседании в четверг, 16 декабря.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Telegram-канале, что либерал-демократы пока не будут голосовать за законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Также о своём отказе поддержать документ в первом чтении заявили фракция «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. В «Единой России» подчеркнули, что одобрят документ при условии его глубокой доработки.

В случае принятия законопроекта нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В правительстве ранее сообщили, что нововведения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

В Кремле сравнили рассмотрение закона о QR-кодах с попыткой пройти между мифичеcкими чудовищами Сциллой и Харибдой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, законопроект технологически и логистически очень сложный, он требует скрупулёзной экспертной проработки, которая будет продолжаться.