Медсестра из Коммунарки рассказала о работе во время пандемии

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Главная медсестра московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала, что её жизнь и работа на фоне пандемии коронавируса разделилась на до и после. Она сказала, что сейчас редко уходит из больницы, а все мысли посвящены теперь только работе.

Мы развернули клинику за ночь, буквально за несколько часов. Клиника отремонтированная, чистая, но абсолютно пустая за несколько часов превратилась в полностью оборудованную, со всеми расходными материалами, с лекарствами, и тут же начали поступать пациенты, — рассказала она в фильме RT.

Как писал NEWS.ru, из больницы в Коммунарке выписаны ещё 25 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко. Он отметил, что в данный момент на лечении в больнице состоит 321 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 человека. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 6 пациентов. За сутки в больницу поступили 45 человек, выписаны 47, 25 из них вылечились от коронавируса.