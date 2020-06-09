Мединский назвал главный урок обеих мировых войн

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История двух мировых войн показала, что главным уроком, который надо извлечь из глобальных мировых конфликтов стала необходимость честных и открытых переговоров между странами, какими бы неразрешимимы не казались разногласия между ними, и в экономике в том числе. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Поводом для этого стало его выступление перед студентами Дипломатической академии МИД РФ с лекцией «Война и мир в мае 1945 года». Мединский рассказал студентам о политических и экономических итогах Второй мировой войны.



Страны выстраивают свою внешнюю политику с учетом экономических интересов. С одной стороны, Первая и Вторая мировая война стали источником хороших дивидендов для ряда крупных корпораций, в целом экономики США, Великобритании и других стран. Но не стоит сводить причины двух мировых конфликтов только к экономическим и желанию отдельных государств и их представителей «заработать на этом», — рассказал Мединский РИА Новости.

Причин для начала Первой мировой войны было много, отметил помощник главы государства. Среди них и стремление Германской империи господствовать на международной арене, и конкуренция крупнейших держав Европы, и колониальный передел мира.

При этом важно, что ни СССР, ни Россия как его правопродолжатель, никогда не решала и не решает свои экономические задачи через применение военной силы. Исторически мы выступаем гарантами мира и всегда придерживались политики баланса интересов в отношениях с нашими партнерами, — отметил Мединский.

По словам Мединского, тезис о том, что как только у кого-то из стран из числа ведущих мировых игроков начинаются значительные проблемы в экономике, то приходится ждать глобального конфликта, вообще не воплотим в жизнь в современных условиях.



Сейчас сложно себе представить, чтобы кто-то из мировых лидеров сегодня, в здравом уме, был бы готов погрузить мир в хаос тотальной войны, — добавил он.

Мединский также назвал спорным тезис о том, что после того или иного глобального конфликта обязательно происходит смена мирового гегемона.

Как писал NEWS.ru, ранее Мединский сравнил сцену из «Джокера» с беспорядками в США.