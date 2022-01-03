Менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 15 903 новых случая коронавируса в 84 регионах, 834 пациента скончались. Полностью выздоровел 27 071 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.

В Москве было выявлено 1967 новых случаев, 1297 — в Санкт-Петербурге, 974 — в Московской области, 431 — в Челябинской области, 428 — в Краснодарском крае, 421 — в Свердловской области. С начала пандемии на сегодняшний день в стране выявлено 10 570 212 случаев коронавируса.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 834 против 835 днём ранее. За весь период зафиксировано 312 187 летальных исходов.

За сутки полностью выздоровел 27 071 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9 575 147 пациентов.

Ранее рекорд по количеству новых заражений коронавирусом в течение суток зафиксировали в США. По последним данным, за 24 часа было выявлено более миллиона случаев — 1 083 948 человек. Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 31 декабря, был превышен практически в два раза, тогда медики выявили около 590 тысяч заражений.

При этом доминирующим штаммом в стране назван «омикрон», вытеснивший «дельту». О росте случаев заболевания именно этим видом вируса сообщалось ещё в конце декабря.