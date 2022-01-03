Менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 15 903 новых случая коронавируса в 84 регионах, 834 пациента скончались. Полностью выздоровел 27 071 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.
В Москве было
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 834 против 835 днём ранее. За весь период зафиксировано 312 187 летальных исходов.
За сутки полностью выздоровел 27 071 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9 575 147 пациентов.
Ранее рекорд по количеству новых заражений коронавирусом в течение суток зафиксировали в США. По последним данным, за 24 часа было выявлено более миллиона случаев — 1 083 948 человек. Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 31 декабря, был превышен практически в два раза, тогда медики выявили около 590 тысяч заражений.
При этом доминирующим штаммом в стране назван «омикрон», вытеснивший «дельту». О росте случаев заболевания именно этим видом вируса сообщалось ещё в конце декабря.