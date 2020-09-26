Медики выявили 7523 новых случая COVID-19 в России за последние сутки

https://static.news.ru/photo/30b0cf38-ffda-11ea-bdca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зафиксировано 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 143 571, из них в настоящее время заражены 183 196 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего заражённых выявлено в Москве — 1792 человека, 17 человек скончались.

Всего в России скончались от вируса 20 225 человек, в том числе 169 — за минувшие сутки. Число излечившихся от недуга составляет 940 150 человек.

Накануне мэр Сергей Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Так, ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%, писал NEWS.ru.

Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.