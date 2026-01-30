Российские медики разработали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией, сообщил РИА Новости директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР), академик РАН Андрей Гречко. По его словам, в основе технологии — ингаляции с бактериофагами, которые подбираются индивидуально для каждого пациента.

Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии, — рассказал он.

Гречко отметил, что после пандемии COVID-19 и начала СВО проблема устойчивости микробов к антибиотикам в России резко обострилась, и каждый десятый случай внутрибольничной инфекции теперь связан с этой резистентностью. Он пояснил, что новый метод позволяет оперативно подбирать и изготавливать «коктейль» из вирусов-бактериофагов, уничтожающих конкретные резистентные бактерии у пациента.

По словам академика РАН, технология уже доказала свою безопасность и эффективность на значительной выборке пациентов в реанимации. Стоимость такого лечения ниже, чем при применении стандартных антибиотиков, а для его производства используется уникальная коллекция из более чем тысячи штаммов бактериофагов, подчеркнул он.

