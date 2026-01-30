Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:39

Медики разработали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией

Медики ФНКЦ РР создали персонализированные ингаляции против больничной инфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские медики разработали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией, сообщил РИА Новости директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР), академик РАН Андрей Гречко. По его словам, в основе технологии — ингаляции с бактериофагами, которые подбираются индивидуально для каждого пациента.

Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии, — рассказал он.

Гречко отметил, что после пандемии COVID-19 и начала СВО проблема устойчивости микробов к антибиотикам в России резко обострилась, и каждый десятый случай внутрибольничной инфекции теперь связан с этой резистентностью. Он пояснил, что новый метод позволяет оперативно подбирать и изготавливать «коктейль» из вирусов-бактериофагов, уничтожающих конкретные резистентные бактерии у пациента.

По словам академика РАН, технология уже доказала свою безопасность и эффективность на значительной выборке пациентов в реанимации. Стоимость такого лечения ниже, чем при применении стандартных антибиотиков, а для его производства используется уникальная коллекция из более чем тысячи штаммов бактериофагов, подчеркнул он.

Ранее лавный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН академик Петр Чумаков заявил, что создание вакцины от вируса Нипах пока не оправдано экономически, так как в мире мало зараженных этим патогеном. При этом он отметил, что в случае реальной угрозы произвести препарат возможно в короткие сроки. Ученый добавил, что Нипах вряд ли вызовет пандемию.

медицина
медики
разработки
инфекции
РАН
Россия
