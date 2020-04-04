Медикам ФМБА выделили на доплаты 321 млн рублей

Фото: ФМБА РОССИИ

В России по состоянию на пятницу, 3 апреля, под наблюдением врачей по подозрению на коронавирус находятся 205 612 человек. Всего с начала 2020 года под контролем были 389 235 человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, к сегодняшнему дню было проведено 639 тысяч лабораторных исследований на наличие COVID-19 в организме. Кроме того, организовано медицинское наблюдение за пребывающими из стран с неблагоприятной ситуацией в...