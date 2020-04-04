Медикам ФМБА выделили на доплаты 321 млн рублей

https://static.news.ru/photo/62b563a2-7648-11ea-bbdd-fa163e074e61_660.jpgФото: ФМБА РОССИИ
Медработникам из организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), участвующим в борьбе с распространением коронавируса, из резервного фонда правительства РФ выделено 321,2 млн рублей на стимулирующие выплаты.
Средства предназначены для выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения, — говорится в распоряжении правительства.
Контроль за целевым и эффективным использованием этих бюджетных ассигнований возложен на ФМБА.
Как писал NEWS.ru, Всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» из резервного фонда правительства РФ выделено более 242 млн рублей для помощи гражданам на фоне распространения коронавируса. Предполагается, что во всех российских регионах волонтёры создадут оперативные штабы, куда привлекут 15 тыс. добровольцев. Они будут оказывать адресную помощь на дому 200 тыс. граждан старше 60 лет, покупая для них продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.