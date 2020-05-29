Медик рассказал о скрытых угрозах заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b913cc4e-a1c6-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о правилах поведения в общественных местах. В частности, в кинотеатрах, фитнес-центрах, салонах красоты и торговых центрах.

По словам Кондрахина, несмотря на то, что работники кинотеатров будут проводить обязательную обработку залов после каждого сеанса, не стоит пренебрегать мерами профилактики.

Даже если десять раз все продезинфицировать, протереть и проветрить, это не даст ровно никакой гарантии, что после всех манипуляций мимо вашего кресла не пройдет потенциальный больной, не чихнет и не вытрет руку о ваш подлокотник. Так что продолжаем находиться в максимальной защите, — цитирует его «Вечерняя Москва».

Что касается фитнес-центров, то здесь всё зависит от взаимной ответственности его посетителей.

Честно говоря, слабо представляю себе людей, бегающих на дорожке или занимающихся силовыми упражнениями в масках, но, к сожалению, это необходимо. Также обязательным остается социальное дистанцирование — снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга, — добавил Кондрахин.

Медик также посоветовал избегать в торговых центрах косметических магазинов с миллионами пробников. По его словам, они представляют наивысший риск.

Как информировал NEWS.ru, ранее врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса.