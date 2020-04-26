Медик объяснил причину тяжёлой формы COVID-19 у молодых

https://static.news.ru/photo/2a7887b0-87fc-11ea-98b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медик объяснил, почему среди заболевших коронавирусом в тяжёлой форме становится всё больше молодых. Причиной является поздняя обращаемость таких пациентов к врачам.

Явной же тенденции к заболеваемости среди молодых нет, считает главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов. Мнение медика было озвучено в эфире телеканала «Россия 1».

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 80 тыс. заразившихся коронавирусом, из них 778 человек умерли, 6767 выздоровели. В мире насчитывается 2,8 млн заражённых, из них более 193 тыс. человек умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов прокомментировал рост заболевших COVID-19 среди молодых людей. По его словам, они соблюдают режим самоизоляции хуже пожилых.