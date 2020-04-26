Медик объяснил причину тяжёлой формы COVID-19 у молодых

Медик объяснил, почему среди заболевших коронавирусом в тяжёлой форме становится всё больше молодых. Причиной является поздняя обращаемость таких пациентов к врачам.
Явной же тенденции к заболеваемости среди молодых нет, считает главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов. Мнение медика было
Согласно последним данным, в России зафиксировано более 80 тыс. заразившихся коронавирусом, из них 778 человек умерли, 6767 выздоровели. В мире насчитывается 2,8 млн заражённых, из них более 193 тыс. человек умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов прокомментировал рост заболевших COVID-19 среди молодых людей. По его словам, они соблюдают режим самоизоляции хуже пожилых.
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