Mediascope оценила изменение аудитории телеканалов после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследовательская компания Mediascope оценила изменение аудитории российских каналов после событий 24 февраля (дата начала СВО на Украине). Исследование проводилось среди жителей России старше четырех лет в городах с населением более 100 тысяч человек, с его результатами ознакомился РБК.

По данным компании, доля аудитории телеканала «Россия 1» увеличилась с 14,3% в феврале до 15,6% в августе. Сохранить лидирующие позиции на рынке отечественного телевещания «России 1» удалось благодаря отказу от передач «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым и «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Руководство телеканала увеличило эфирное время программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой. Кроме того, с 3 марта в эфир стала выходить общественно-политическая программа «Кто против», занимающая эфир с 14:00 до 17:00.

При этом аудитория Первого канала сократилась с 11,3% в феврале до 8,8% в августе. Телеканалу не помог переход с частично развлекательного на новостное и аналитическое вещание. Из эфира были сняты программы «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Пусть говорят». Эфирное пространство передачи «Время покажет», наоборот, было увеличено.

Что касается портрета аудитории, то в структуре зрителей «России 1» доминируют телезрители старше 55 лет (74,9%), у Первого канала эта категория составляет 66%.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что в эфир вернутся развлекательные телепередачи. Он пояснил, что развлекательный контент будет транслироваться по выходным дням.