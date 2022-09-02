Первый канал вернет в эфир развлекательный контент Гендиректор Первого канала Эрнст: в эфир вернутся развлекательные телепередачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Эрнст

Первый канал принял решение вернуть в эфир развлекательные телепередачи, сообщил генеральный директор «Первого» Константин Эрнст. Он пояснил, что развлекательный контент будет транслироваться по выходным дням, передает ТАСС.

[С 24 февраля] мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты, — заявил Эрнст.

По словам гендиректора, в эфир выйдет восьмисерийный исторический проект о декабристах, а также телеканал покажет новые сезона сериала «Триггер» и «Мажор».

25 февраля 2022 года пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка его вещания изменится в пользу программ общественно-политической направленности.

Ранее в эфире Первого канала в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» показали интервью телеведущего Ивана Урганта. Зрители отметили, что это первое появление шоумена на экране после его антивоенного поста в соцсетях о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.