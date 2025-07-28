Мед и горчица — вот как мариновать курицу, чтобы все ахнули от вкуса

Мед и горчица — вот как мариновать курицу, чтобы все ахнули от вкуса

Если хотите приготовить вкусную курицу с ароматным маринадом, этот рецепт с медом и горчицей — идеальный вариант. Маринад прост в приготовлении и отлично подходит как для крылышек, так и для целой тушки.

Ингредиенты

Мед натуральный — 2 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Соевый соус — 4–5 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты для маринада. Чеснок можно измельчить прессом или нарезать тонкими пластинками.

Шаг 2

Соедините мед, горчицу, соевый соус, лимонный сок, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 3

Замаринуйте курицу и уберите в холодильник. Для крылышек достаточно минимум 1 часа, для целой тушки — 4 часа и более.

Шаг 4

Выложите мясо на противень и запекайте при 200 °C около 40 минут. В итоге курица получится с красивой румяной корочкой и насыщенным вкусом.

Шаг 5

Подавайте горячей и наслаждайтесь!

Этот маринад из меда и горчицы поможет вам приготовить сочную и ароматную курицу без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь сами!

Помните ту самую запеканку из детского сада? Вот честно, каша у многих вызывала слёзы, а когда была запеканка, просили добавки.