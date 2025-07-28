Мед и горчица — вот как мариновать курицу, чтобы все ахнули от вкуса

Если хотите приготовить вкусную курицу с ароматным маринадом, этот рецепт с медом и горчицей — идеальный вариант. Маринад прост в приготовлении и отлично подходит как для крылышек, так и для целой тушки.
Ингредиенты
- Мед натуральный — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Соевый соус — 4–5 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Подготовьте все ингредиенты для маринада. Чеснок можно измельчить прессом или нарезать тонкими пластинками.
Шаг 2
Соедините мед, горчицу, соевый соус, лимонный сок, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
Шаг 3
Замаринуйте курицу и уберите в холодильник. Для крылышек достаточно минимум 1 часа, для целой тушки — 4 часа и более.
Шаг 4
Выложите мясо на противень и запекайте при 200 °C около 40 минут. В итоге курица получится с красивой румяной корочкой и насыщенным вкусом.
Шаг 5
Подавайте горячей и наслаждайтесь!
Этот маринад из меда и горчицы поможет вам приготовить сочную и ароматную курицу без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь сами!
Помните ту самую запеканку из детского сада? Вот честно, каша у многих вызывала слёзы, а когда была запеканка, просили добавки.