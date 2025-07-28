Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 16:45

Мед и горчица — вот как мариновать курицу, чтобы все ахнули от вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите приготовить вкусную курицу с ароматным маринадом, этот рецепт с медом и горчицей — идеальный вариант. Маринад прост в приготовлении и отлично подходит как для крылышек, так и для целой тушки.

Ингредиенты

  • Мед натуральный — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 4–5 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты для маринада. Чеснок можно измельчить прессом или нарезать тонкими пластинками.

Шаг 2

Соедините мед, горчицу, соевый соус, лимонный сок, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 3

Замаринуйте курицу и уберите в холодильник. Для крылышек достаточно минимум 1 часа, для целой тушки — 4 часа и более.

Шаг 4

Выложите мясо на противень и запекайте при 200 °C около 40 минут. В итоге курица получится с красивой румяной корочкой и насыщенным вкусом.

Шаг 5

Подавайте горячей и наслаждайтесь!

Этот маринад из меда и горчицы поможет вам приготовить сочную и ароматную курицу без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь сами!

Помните ту самую запеканку из детского сада? Вот честно, каша у многих вызывала слёзы, а когда была запеканка, просили добавки.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Академик раскрыл, включат ли в рацион россиян продукты из сверчков
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за нарушения морской границы
Один из самых дорогих игроков КХЛ перешел в «Металлург»
В Италии ушел из жизни культовый композитор и автор хитов Челентано
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.