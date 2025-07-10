Садиковская классика: манка, которую любят и взрослые, и дети

Помните ту самую запеканку из детского сада? Вот честно, каша у многих вызывала слёзы, а запеканку просили добавки.

Ингредиенты: манная крупа — 90 г, молоко — 225 мл, вода — 225 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. л., сметана — 30 г, масло растительное — для формы.

Варю манку на молоке с водой до густоты, всыпаю сахар и, помешивая, снимаю с плиты. Остужаю немного, добавляю взбитое яйцо и всё перемешиваю до гладкости. Форму смазываю, присыпаю манкой, выкладываю массу, сверху сметана — и в духовку на 30 минут при 180°. Запеканку остужаю полностью, тогда она хорошо режется и держит форму. Подаю с джемом — кизиловый у нас в фаворитах!

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