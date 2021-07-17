МЧС: в России действуют свыше 400 пожаров

В России борются с 416 природными пожарами, половина из них в Якутии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На территории Российской Федерации действуют 416 очагов пожаров, из них 78 очагов природных пожаров на площади 122 776 га — локализованы. <...> 60 населённых пунктов и город Якутск находятся в зоне задымлённости, — описывает ситуацию МЧС.

Ведомство добавило, что пожары в Якутии тушат с помощью авиации, ожидается подкрепление Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону. Также пожары бушуют сейчас в Карелии, Магаданской области, Костромской области. Для тушения в разных регионах были привлечены 6545 человек, 1052 единицы техники и 35 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в Якутию из-за лесных пожаров направлены два самолёта-амфибии Бе-200.