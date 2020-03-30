Пресс-служба МЧС заявила о надвигающейся метели на столицу. Ведомство порекомендовало не парковать машины около деревьев.
С 21 часа 30 марта до 18 часов 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12–17 м/с, гололедица, — заявили в МЧС.
Помимо этого, спасатели отметили необходимость снижения скорости и соблюдения дистанции на автомобильных дорогах.
Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, — подчеркнули представители ведомства.
NEWS.ru писал ранее о сообщении научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он объяснил возвращение холодной погоды в европейскую часть РФ.
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