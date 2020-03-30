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Россиянин из Забайкалья Вадим Молчанов обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вывезти его и других граждан РФ с Гоа. Об этом он написал во «ВКонтакте».

По словам Молчанова, сейчас в этом индийском штате многие россияне остаются без средств. Вадим пояснил, что рейсы есть, но они коммерческие, передаёт «МК в Чите». Мы не будем вылетать на...