МЧС продезинфицировало 20 тысяч зданий и несколько тысяч километров дорог

https://static.news.ru/photo/9e761066-9809-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС России провели дезинфекцию почти 20,9 тыс. зданий транспортной инфраструктуры и более 4,1 тыс. км дорог.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. По данным агентства, общая площадь обработанных зданий и сооружений транспортной инфраструктуры составляет 3,5 млн кв. м. Кроме того, специалисты продезинфицировали более 42,1 тыс. единиц техники и свыше 4,1 тыс. км дорог.

В министерстве рассказали, что также обработано около 1 617 лечебных учреждений, 864 образовательных учреждения и почти 5 тыс. объектов соцобслуживания.

Ранее NEWS.ru писал, что расположенная в Пензе компания «Моторные технологии» переключилась с производства моечного оборудования на создание туннелей для автоматической дезинфекции.