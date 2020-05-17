МЧС продезинфицировало 20 тысяч зданий и несколько тысяч километров дорог

Сотрудники МЧС России провели дезинфекцию почти 20,9 тыс. зданий транспортной инфраструктуры и более 4,1 тыс. км дорог.
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В министерстве рассказали, что также обработано около 1 617 лечебных учреждений, 864 образовательных учреждения и почти 5 тыс. объектов соцобслуживания.
Ранее NEWS.ru писал, что расположенная в Пензе компания «Моторные технологии» переключилась с производства моечного оборудования на создание туннелей для автоматической дезинфекции.
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