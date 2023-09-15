МЧС предупредило о росте числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре

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Рост числа аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируется в сентябре в российских регионах, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Это может произойти из-за гидравлических ударов после начала отопительного сезона.

С началом этого периода повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ, в том числе в результате гидравлических ударов, и в первую очередь на системах отопления, — сказано в заявлении.

Ранее юрист Дарья Коровина рассказала, что управляющие компании обязаны ухаживать за всеми объектами, находящимися за пределами квартир, если речь идет об общем имуществе. Она отметила, что к подобному относятся стояки горячего и холодного водоснабжения, а также трубы, подающие воду в батареи. По ее словам, УК должна дважды в год перед отопительным сезоном и после осматривать общее имущество в многоквартирных домах и в ряде случаев обязана компенсировать ущерб от залива.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что если жильцы дома недовольны работой УК, в первую очередь им следует обратиться с жалобой в аварийно-диспетчерскую службу. Депутат подчеркнул, что обращение должны зарегистрировать, а проблему устранить.