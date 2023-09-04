Россиянам напомнили, как составить жалобу на управляющую компанию Депутат ГД Чаплин: с жалобой на УК обращаются в аварийно-диспетчерскую службу

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Если жильцы дома недовольны работой управляющей компании (УК), в первую очередь им следует обратиться с жалобой в аварийно-диспетчерскую службу, напомнил россиянам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что обращение должны зарегестрировать, а проблему устранить. В случае, когда это не помогло, стоит написать претензию руководителю управляющей компании, он должен прислать ответ в течение 10 дней.

Если же жителя игнорируют и дальше, то можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг, выбрав свой регион. Когда качество услуг управляющей компании не соответствует нормативам, то есть нарушается Закон РФ «О защите прав потребителей», то можно написать жалобу, в том числе коллективную, в Роспотребнадзор, — уточнил парламентарий.

Есть случаи, которые решаются через суд и прокуратуру. Так, можно обратиться в данные структуры, когда управляющая компания допускает противоправные действия, например, выставляет платежи с завышенными суммами. Чаплин порекомендовал жильцам новых домов с включенной в стоимость жилья отделкой обратиться в случае наличия недочетов в ремонте как квартиры, так и подъезда. При наличии большого количества претензий жители могут расторгнуть договор с управляющей компанией и сменить ее.

Член Ассоциации юристов Мария Спиридонова добавила, что управляющие компании не могут дополнительно брать деньги за содержание общего домового имущества — эта сумма уже входит в ежемесячный платеж. Кроме того, недочеты или ущерб, возникший по вине компании, она должна исправлять за свой счет. Россиянам также напомнили, что управляющая организация обязана заранее проинформировать собственников и нанимателей жилья о подорожании цен на коммунальные услуги.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева ранее предложила провести перерасчет платы за вывоз мусора в случае отсутствия собственника или при условии, что у человека есть две или более квартир. По ее словам, несправедливо, когда собственнику приходится оплачивать данную услугу, не проживая фактически по адресу.