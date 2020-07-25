МЧС предупредило о дожде и сильной грозе в Московской области

https://static.news.ru/photo/cc68e51a-cf5f-11ea-a6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильным ветром в Московской области.

В ближайший час и до конца дня 26 июля в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с, — говорится в сообщении.

Хозяевам автомобилей советуют не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причиной дождливого лета в Москве стало частое чередование периодов тёплой и холодной погоды. По словам метеоролога, при перемещении холодных воздушных масс на территорию, где был тёплый воздух, возникает холодный фронт. По его клину воздушные массы вынужденно совершают конвекцию — вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере. А поскольку летом 2020 года идёт постоянная смена жары и понижения температуры, на европейской территории России присутствует много волн тепла.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за мощных ливней 8 июля в Рузском городском округе Московской области прорвало дамбу, в результате чего водой затопило около 30 приусадебных участков, два дома смыло. Местные жители рассказали, что власти предупредили о надвигающейся катастрофе заранее, были отключены электричество и газ, а люди эвакуированы.