МЧС Абхазии продезинфицировало КПП на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/9431e19c-983c-11ea-a282-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsra.info

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии продезинфицировало территорию контрольно-пропускного пункта «Псоу» на границе с Россией.

В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП «Псоу» площадью 800 квадратных метров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в Абхазии зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции. Излечились два пациента, из обсервации было выписано восемь человек. Умерла одна пациентка в возрасте 95 лет.

Карантинные меры в Абхазии были продлены до 1 июня. 15 мая открылись объекты общественного питания. В них необходимо соблюдать социальную дистанцию. Также в Абхазии возобновилось движение общественного транспорта.

Продолжают оставаться закрытыми школы, колледжи, университеты и вузы. При этом разрешено проведение экзаменов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. До 1 июня под запретом туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, запрещены массовые мероприятия. Также действуют ограничения на пересечение российско-абхазской границы.

NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в мире превысило 311 тысяч человек. С начала эпидемии было выявлено 4 млн 637 тысяч случаев заражения. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 94 520 человек.