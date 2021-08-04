«МБХ медиа» прекратило работу из-за блокировки Роскомнадзором

Издание «МБХ медиа» объявило о завершении проекта из-за блокировки сайта по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщила главный редактор Вероника Куцылло в Facebook.

Сайт издания был заблокирован 4 августа, не в первый раз — по словам Куцылло. Она заявила, что проект закрывается ради безопасности сотрудников и читателей, так как рискуют даже простые пользователи, которые решат поделиться понравившимся материалом.

Издание «МБХ медиа» работало с 2017 года, владельцем был Михаил Ходорковский.

Но всё заканчивается. Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали всё для того, чтобы в России с каждым днём оставалось всё меньше свободных СМИ, всё меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму, — высказалась Куцылло.

Ранее также из-за блокировки сайта Роскомнадзором объявил о прекращении работы проект «Открытые медиа».