Матвиенко рассказала, почему пока не будет делать прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0094ecac-8c99-11eb-b3d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пока ей не рекомендуется делать прививку от COVID-19, поскольку анализ крови показал у неё высокий титр антител к вирусу.

Я буквально три дня назад сделала анализ крови, у меня высокий титр антител, врачи сказали, что при таком количестве, титре антител я абсолютно защищена, в этих случаях прививка не рекомендуется и не нужна, — цитирует её ТАСС.

Спикер добавила, что намерена каждые три месяца сдавать анализ крови и в случае если количество антител уже не будет достаточным для защиты и наличия иммунитета, то незамедлительно сделает прививку.

В декабре Валентина Матвиенко заявила, что планирует привиться от коронавируса, как только найдёт подходящее время в своём рабочем графике. Однако в конце января она также сделала анализ крови, который показал наличие антител. Она отметила, что когда антитела у неё исчезнут, то она обязательно вакцинируется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 марта президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо и 24 марта у Путина будет полноценный рабочий день. По его словам, Путин не стал вакцинироваться от коронавируса публично, поскольку не считает это целесообразным. При этом он не стал говорить, какую вакцину поставил глава государства. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где разработали вакцину «Спутник V», считает, что президент привился именно этим препаратом.