Матвиенко: Россия готова открывать границы

https://static.news.ru/photo/4b0f7ef4-c11b-11ea-850c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов.

Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу, — отметила чиновница.

По её словам, это вопрос готовности стран принимать российских граждан. Кроме того, границы откроют только при соблюдении странами санитарных мер, передаёт РИА Новости.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» провели опрос и выяснили, как россияне хотят провести отпуск летом 2020 года. Более половины участников исследования — 55% — заявили о желании устроить для себя пляжный отдых. Другая немалочисленная группа — а это почти треть, или 31% — решили отдохнуть на природе. Культурно-исторический отдых выбрали 14% россиян.

Как писал NEWS.ru, сроки открытия границ стран Европы для россиян пока предсказать сложно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.