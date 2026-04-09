Матвиенко предостерегла НАТО от посягательств на Калининград Матвиенко: Россия не позволит НАТО посягнуть на Калининград и Балтийское море

Россия никогда не позволит агрессивно настроенным странам НАТО посягнуть на безопасность Калининградской области или «присвоить» Балтийское море, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время рабочего визита в Калининград. Отвечая на вопрос об угрозах со стороны отдельных государств в адрес региона, она назвала Калининградскую область «форпостом России на Западе», играющим важную роль в обеспечении безопасности страны, передает ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что именно поэтому региону уделяется особое внимание. Она отметила агрессивную риторику западных стран и НАТО, которые заявляют, будто Балтика уже стала их «внутренним морем».

Вся эта агрессия не должна волновать калининградцев, я хочу успокоить жителей Калининграда. Никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море, такого не будет никогда, — сказала спикер верхней палаты парламента.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал резкую оценку заявлению бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он процитировал известную фразу из исторического фильма «Александр Невский» на литовском языке. Юргелявичус заявил, что в структурах НАТО якобы существует план по изоляции Калининградской области в случае прямого конфликта с Россией.