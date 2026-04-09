09 апреля 2026 в 16:08

В Совфеде раскрыли программу визита Матвиенко в Калининград

В Калининграде Матвиенко обсудит с губернатором соцразвитие региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Калининград, где возложит цветы к памятнику 1200 гвардейцам и проведет встречу с губернатором Алексеем Беспрозванных, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Визит приурочен к 81-й годовщине штурма Кенигсберга.

В пресс-службе уточнили, что Матвиенко возложит цветы к монументу воинам 11-й гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года. На встрече с губернатором планируется обсудить социально-экономическое развитие региона. В программу поездки также включено посещение инфраструктурных и историко-культурных объектов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне в 2026 году впервые празднуют День взятия Кенигсберга (старое название Калининграда). Соответствующий федеральный закон был принят в ноябре 2025 года. Спикер ГД назвал взятие этого города примером героизма и мужества советских солдат, добавив, что будущее есть только у той страны, народ которой уважает свою историю и чтит своих героев.

Валентина Матвиенко
Совет Федерации
