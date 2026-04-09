Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга

Россияне в 2026 году впервые празднуют День взятия Кенигсберга (старое название Калининграда), рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте нижней палаты парламента. Соответствующий федеральный закон был принят в ноябре 2025 года.

В этом году мы впервые официально празднуем День героического штурма и взятия Кенигсберга, — сказал Володин.

Спикер ГД назвал взятие этого города примером героизма и мужества советских солдат, добавив, что будущее есть только у той страны, народ которой уважает свою историю и чтит своих героев. Штурм Кенигсберга проходил с 6 по 9 апреля 1945 года под руководством маршала Александра Василевского. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, захватили более 2000 орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.

Ранее ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о расследовании, которое проводили сотрудники Смерша после взятия Кенигсберга. В материалах описываются военные преступления нацистов в последние дни перед капитуляцией города-крепости.