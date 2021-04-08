Матвиенко пообещала, что Россия избавится от COVID раньше других стран

https://static.news.ru/photo/257b0530-98f9-11eb-9763-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Динамика вакцинации граждан России против коронавирусной инфекции даёт основания полагать, что наша страна раньше других справится с распространением COVID-19. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она выразила уверенность, что Россия в скором времени вступит в постковидный период. Матвиенко при этом напомнила, что главное условие для этого — выработка коллективного иммунитета, которая возможна только при ответственном подходе к вакцинации во всех регионах.

В том, что всё в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию. И эта тенденция характерна не только для столицы, но и для большинства субъектов Российской Федерации — наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок, — приводит слова Матвиенко «Парламентская газета».

Спикер отметила, что меры, которые в России принимают по борьбе с коронавирусом, высоко оценены и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Матвиенко не сомневается, что эта позиция будет укрепляться и этому поспособствует осознанный гражданский подход жителей России к прививкам.

Также Валентина Матвиенко упомянула российскую вакцину «Спутник V», которая стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире. Она сделала акцент на том, что доказана высокая эффективность как «Спутника V», так и других препаратов, разработанных в России.

Как ранее писал NEWS.ru, Матвиенко сравнила коронавирусные потери в России и в других странах. Она заявила, что из пандемии COVID-19 РФ выходит с меньшими издержками, чем большинство других государств.