Мать полицейского пыталась спасти жизнь раненному им новосибирцу

https://static.news.ru/photo/f9751c28-c2b5-11eb-b2ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать сотрудника ДПС, смертельно ранившего 19-летнего юношу под Новосибирском, Любовь Гусева работает медсестрой. Она помогала врачам районной больницы спасать жизнь молодому человеку. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Сотрудники медучреждения рассказали изданию, что состояние пострадавшего было очень тяжёлым, он находился на грани жизни и смерти. После операции, которая длилась три часа, он был в коме и в сознание не приходил.

Гусева постоянно находилась рядом с ним. С матерью молодого человека у неё конфликта не было. Обе надеялись, что он выживет.

После произошедшего Гусева ушла в отпуск, поскольку не смогла выдержать эмоционального напряжения.

Вечером 28 мая в Мошковском районе экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования об остановке. Позже, в процессе задержания, один из приятелей молодого человека оказал сопротивление. В ходе потасовки правоохранитель выстрелил из табельного оружия. Водитель получил ранение в голову и был госпитализирован.

В региональном главке МВД заявили, что полицейский выстрелил случайно. СКР возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ДПС по статьям о превышении служебных полномочий и о причинении тяжкого вреда по неосторожности, а после смерти переквалифицировал дело на более тяжкую статью — о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время полицейский находится под арестом. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.