https://static.news.ru/photo/71dbf696-2f0a-11ea-a870-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Шестилетняя девочка из Свердловской области врёт, когда говорит, что к ней приставал отчим. В этом уверена её мать Клавдия.

По её словам, на ребёнка давила женщина, которая снимала видео, передаёт Life.

Он ей этого не предлагал, её заставили сказать, та девушка, которая всё это снимала. Я была на работе в это время, когда он предлагал [девочке] курить и выпить пива, — поделилась она.

Мать добавила, что не употребляет алкоголь. Двое её детей уже находятся в детском доме, других она «отдавать» не собирается.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики ищут мужчину, который приставал к девочке в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия и пытаются установить личность подозреваемого.