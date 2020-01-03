Шестилетняя девочка из Свердловской области врёт, когда говорит, что к ней приставал отчим. В этом уверена её мать Клавдия.
По её словам, на ребёнка давила женщина, которая снимала видео,
Он ей этого не предлагал, её заставили сказать, та девушка, которая всё это снимала. Я была на работе в это время, когда он предлагал [девочке] курить и выпить пива, — поделилась она.
Мать добавила, что не употребляет алкоголь. Двое её детей уже находятся в детском доме, других она «отдавать» не собирается.
Как ранее писал NEWS.ru, силовики ищут мужчину, который приставал к девочке в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия и пытаются установить личность подозреваемого.
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