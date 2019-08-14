https://static.news.ru/photo/3eda95b4-beac-11e9-bc4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Биологическая мать избитой тётей 4 июля в Ингушетии девочки с помощью угроз и адвоката пытается вернуть дочь. Отдать ребёнка она потребовала у временного законного представителя — детского омбудсмена республики Заремы Чахкиевой.

В телефонном разговоре с корреспондентом « КП — Северный Кавказ » уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что биологическая мать Лидия Ажигова приехала к ней в офис с человеком, который представился адвокатом, заявив, что у него имеется ордер от Следственного комитета. Когда Чахкиева позвонила в ведомства, шокированные сотрудники заявили, что понятия не имеют, о чём идёт речь. На просьбу сказать, какую организацию представляет адвокат, женщина ответила угрозами.

Мать ребёнка добавила, что «поднимет весь свет», но вернёт девочку. Объяснить, почему после избиения родительница не проявила заботу, Ажигова не смогла. Но её настроение постоянно менялось — она то благодарила уполномоченного по правам ребёнка, то угрожала ей судом и прокуратурой.

Ранее News.ru писал, что 4 июля в детскую больницу Назрани Аишу Ажигову доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По подозрению в избиении ребёнка задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Законным представителем избитой в Ингушетии семилетней девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.