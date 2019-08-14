Биологическая мать избитой тётей 4 июля в Ингушетии девочки с помощью угроз и адвоката пытается вернуть дочь. Отдать ребёнка она потребовала у временного законного представителя — детского омбудсмена республики Заремы Чахкиевой.
В телефонном разговоре с корреспондентом «
Мать ребёнка добавила, что «поднимет весь свет», но вернёт девочку. Объяснить, почему после избиения родительница не проявила заботу, Ажигова не смогла. Но её настроение постоянно менялось — она то благодарила уполномоченного по правам ребёнка, то угрожала ей судом и прокуратурой.
Ранее News.ru писал, что 4 июля в детскую больницу Назрани Аишу Ажигову доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По подозрению в избиении ребёнка задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
Законным представителем избитой в Ингушетии семилетней девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.