Мать фигурантки дела об убийстве семиклассницы молотком рассказала о дочери Мать фигурантки дела об убийстве семиклассницы рассказала, что ее дочь была послушной

Фото: СК РФ

Мать школьницы, которая в Санкт-Петербурге снимала на видео убийство 13-летней девочки молотком, рассказала, что ее дочь была послушной, не была замечена за употреблением наркотиков или алкоголя, передает РЕН ТВ. Женщина по имени Екатерина призналась, что знает о преступлении столько же, сколько и пресса. По ее мнению, дочь оказалась на месте преступления по приглашению, а включить камеру и начать съемку она могла из страха перед парнем или обществом.

Я знаю столько же, сколько знает пресса. Она попала в этот лес по приглашению, а почему она снимала это видео, что там происходило — это все нам предстоит узнать в суде. Могу предположить, что у нее был детский страх, — говорит мать девочки.

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Екатерина пояснила, что дочь рассказала ей обо всем сразу, как вернулась домой, после чего они связались с матерью потерпевшей и правоохранительными органами. Предположить, почему такая ситуация могла произойти с ее дочерью, Екатерина не смогла. По ее словам, девочка училась на хорошие и отличные оценки и готовилась к выпускным экзаменам.

В Санкт-Петербурге ранее задержали 16-летнего подростка, который вместе с приятельницей насмерть забил молотком 13-летнюю школьницу во время онлайн-трансляции. Тело девочки закопали в заранее подготовленную могилу. На первом допросе подозреваемый в убийстве улыбался и махал в камеру. Блогер рассказал, что вместе с подругой обманом заманил девочку в специальное место, где ранее выкопал яму для тела.