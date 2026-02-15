Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 14:57

Масленичные блины с банановым кремом — секрет идеального десерта: пошаговый способ с пышным наполнением

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот многослойный десерт объединяет традиционные масленичные блины с нежным сливочно-творожным кремом и кусочками спелых бананов. Баланс сладости и текстуры делает лакомство особенно эффектным и вкусным. Секрет успеха — правильное тесто и свежие ингредиенты.

Соедините 3 яйца с молоком, сахаром и щепоткой соли, постепенно добавьте муку с содой, затем тонкой струйкой влейте кипяток для эластичности. Вмешайте растительное масло и по желанию куркуму. Дайте тесту настояться 20 минут и выпекайте тонкие блинчики, смазывая их сливочным маслом. Для крема взбейте сливочно-творожный сыр с сахаром, ванилью и сливками, аккуратно добавьте измельчённые бананы. Промазывайте каждый блин кремом, формируя стопку, украсьте мятой и банановыми ломтиками. Оставьте десерт в холоде минимум три часа — он станет ещё вкуснее на следующий день.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

Проверено редакцией
Читайте также
Даже к старой сковородке не прилипнут эти блины: тонкие, эластичные маковые налистники
Общество
Даже к старой сковородке не прилипнут эти блины: тонкие, эластичные маковые налистники
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Общество
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Превращаю куриные бедра в ресторанное блюдо — запекаю в апельсиновой глазури с имбирем и соевым соусом
Общество
Превращаю куриные бедра в ресторанное блюдо — запекаю в апельсиновой глазури с имбирем и соевым соусом
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Общество
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Секрет овсяных блинчиков: почему они не рвутся и тают во рту
Семья и жизнь
Секрет овсяных блинчиков: почему они не рвутся и тают во рту
рецепты
Масленица
праздники
еда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.