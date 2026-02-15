Масленичные блины с банановым кремом — секрет идеального десерта: пошаговый способ с пышным наполнением

Этот многослойный десерт объединяет традиционные масленичные блины с нежным сливочно-творожным кремом и кусочками спелых бананов. Баланс сладости и текстуры делает лакомство особенно эффектным и вкусным. Секрет успеха — правильное тесто и свежие ингредиенты.

Соедините 3 яйца с молоком, сахаром и щепоткой соли, постепенно добавьте муку с содой, затем тонкой струйкой влейте кипяток для эластичности. Вмешайте растительное масло и по желанию куркуму. Дайте тесту настояться 20 минут и выпекайте тонкие блинчики, смазывая их сливочным маслом. Для крема взбейте сливочно-творожный сыр с сахаром, ванилью и сливками, аккуратно добавьте измельчённые бананы. Промазывайте каждый блин кремом, формируя стопку, украсьте мятой и банановыми ломтиками. Оставьте десерт в холоде минимум три часа — он станет ещё вкуснее на следующий день.

