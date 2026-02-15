Зимняя Олимпиада — 2026
Гибель основателя мебельной компании заинтересовала следователей

СК проверяет обстоятельства гибели пермского бизнесмена Антипкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следователи Пермского края проводят проверку в связи с обнаружением тела мужчины на льду реки Камы, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. По данным «Прикамье поиск», речь идет об основателе пермской мебельной компании «ДомаДом» Алексее Антипкине. Мужчина ушел из дома 13 февраля и пропал.

В ходе поисков 15 февраля в дневное время тело пропавшего без вести гражданина было обнаружено на льду реки Кама. Следователем СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1978 года рождения в Пермском округе, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, следов преступления нет. Следственные органы проверяют обстоятельства гибели Антипкина.

Тем временем в Челябинской области обнаружено тело 19-летней девушки, пропавшей 2 февраля. Россиянка вышла из дома на 10 минут в легкой одежде, зашла за угол и исчезла. Телефон она оставила дома. Подробности гибели не раскрываются.

До этого появилась информация, что пропавшая на Валааме жительница Екатеринбурга Наталья Простакова в день исчезновения не попала ни на одну из камер видеонаблюдения. Россиянка пропала после утренней службы 2 февраля.

