Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой Минздрав: состояние пострадавших при пожаре на нефтескважине под Самарой тяжелое

Состояние рабочих, пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области, оценивается как среднетяжелое и тяжелое, заявили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Там отметили, что мужчин доставят в больницу, где окажут им всю необходимую медицинскую помощь.

Четверо пострадавших в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Выполняется транспортировка в медицинское учреждение, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин произошло в Нефтегорском районе 15 февраля. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров в 11:56 мск. Пострадавшие — мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения.

