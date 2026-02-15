Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 16:03

Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой

Минздрав: состояние пострадавших при пожаре на нефтескважине под Самарой тяжелое

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Состояние рабочих, пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области, оценивается как среднетяжелое и тяжелое, заявили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Там отметили, что мужчин доставят в больницу, где окажут им всю необходимую медицинскую помощь.

Четверо пострадавших в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Выполняется транспортировка в медицинское учреждение, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин произошло в Нефтегорском районе 15 февраля. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров в 11:56 мск. Пострадавшие — мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения.

До этого стало известно, что в Курортном районе Санкт-Петербурга загорелся частный дом, погибли три человека. По информации ГУ МЧС России по городу, трагедия произошла ночью на Центральной улице в поселке Песочный. Предварительно, жертвами пожара стали мать и двое ее детей — обгоревшие тела обнаружили при разборе завалов.

Самарская область
пожары
пострадавшие
происшествия
