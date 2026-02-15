Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 15:51

«Любят громкие заявления»: депутат о словах Навроцкого про ядерное оружие

Депутат Колесник: Польша пытается привлечь внимание словами о ядерном оружии

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Польши Кароль Навроцкий пытается привлечь внимание к своей стране словами о необходимости создания собственного ядерного оружия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что у поляков нет ресурсов для присоединения к «ядерному клубу», а мировое сообщество выступит против этого решения.

Поляки никогда ничего не делают за свой счет. Они занимают деньги, это уже известный факт, а потом ищут любые способы, чтобы их не отдать. Смогут ли они сделать ядерное оружие? Я сомневаюсь, потому что многие страны будут против, в первую очередь США, это нарушение ядерного баланса. Это не самое лучшее дело, оно может привести к непоправимым последствиям. Поляки всегда любят делать громкие заявления, и под них единственное, что они могут, — это занять денег и не отдать. Вот, чем они и прославились. Специалистов у них тоже нет. По моему мнению, это просто громкое заявление, чтобы на Польшу снова стали обращать внимание, а то что-то Польшу как-то вообще перестали серьезно воспринимать, ― объяснил Колесник.

Ранее Навроцкий заявил, что Польше необходимо получить собственное ядерное оружие. Он назвал себя сторонником присоединения Варшавы к «ядерному проекту» и подчеркнул, что республика находится «на грани вооруженного конфликта».

Польша
Кароль Навроцкий
ядерное оружие
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотопромышленника из Магаданской области обвинили по нескольким статьям
Русский музей потребовал компенсацию от протаранившего Летний сад водителя
Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора
В Раде раскрыли подробности задержания экс-главы Минэнерго Украины
Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов
США перехватили танкер с нефтью
В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выходок
Минобороны показало кадры освобождения Цветкового в Запорожской области
Гибель основателя мебельной компании заинтересовала следователей
Сотни машин застряли в снежном плену на дороге из Териберки
Тепловоз загорелся на станции в российском регионе
Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой
Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы
Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады
«Любят громкие заявления»: депутат о словах Навроцкого про ядерное оружие
Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом
На Западе раскрыли, как ЕС мог бы поддержать «ядерный зонтик» Франции
Пытавшемуся сбежать экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение
В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян
Стали известны детали ЧП на нефтескважине под Нефтегорском
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.