Президент Польши Кароль Навроцкий пытается привлечь внимание к своей стране словами о необходимости создания собственного ядерного оружия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что у поляков нет ресурсов для присоединения к «ядерному клубу», а мировое сообщество выступит против этого решения.

Поляки никогда ничего не делают за свой счет. Они занимают деньги, это уже известный факт, а потом ищут любые способы, чтобы их не отдать. Смогут ли они сделать ядерное оружие? Я сомневаюсь, потому что многие страны будут против, в первую очередь США, это нарушение ядерного баланса. Это не самое лучшее дело, оно может привести к непоправимым последствиям. Поляки всегда любят делать громкие заявления, и под них единственное, что они могут, — это занять денег и не отдать. Вот, чем они и прославились. Специалистов у них тоже нет. По моему мнению, это просто громкое заявление, чтобы на Польшу снова стали обращать внимание, а то что-то Польшу как-то вообще перестали серьезно воспринимать, ― объяснил Колесник.

Ранее Навроцкий заявил, что Польше необходимо получить собственное ядерное оружие. Он назвал себя сторонником присоединения Варшавы к «ядерному проекту» и подчеркнул, что республика находится «на грани вооруженного конфликта».