Минобороны показало кадры освобождения Цветкового в Запорожской области

Министерство обороны опубликовало кадры освобождения российскими военными Цветкового в Запорожской области. О взятии населенного пункта под контроль ВС РФ стало известно 15 февраля.

На видео, снятом разведывательными дронами, запечатлена боевая работа бойцов 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии пятой армии группировки «Восток». Также зафиксировано, как операторы FPV-дронов и артиллерия наносят удары по позициям, живой силе и технике противника.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что освобождение Цветкового открыло новые возможности для полного освобождения Запорожской области. В ведомстве отметили, что в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.

До этого начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО за первую половину февраля, несмотря на суровые зимние условия. По его словам, под контроль армии за этот период перешло более 200 квадратных километров территории.