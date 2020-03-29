Telegram-канал Mash обновил информацию на карте распространения новой коронавирусной инфекции в столице.
Отметки за 24 марта окрашены в синий цвет, а новые, за 28 марта — в красный. Точки указывают места, откуда были госпитализированы заражённые.
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Согласно данным Mash, больше всего случаев заболевания зафиксированы в центре, на севере, юге и юго-западе Москвы.
Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы столицы отправили автомобили с громкоговорителями к скверам города. Из динамиков жителей призывают оставаться дома. Людям сообщают о необходимости соблюдать социальную дистанцию в два метра, избегать прогулок и мест скопления людей.
Согласно последним данным, в России зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает 1000 человек. Выздоровели 64 человека.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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