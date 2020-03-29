https://static.news.ru/photo/ccaa98e0-71cf-11ea-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash обновил информацию на карте распространения новой коронавирусной инфекции в столице.

Отметки за 24 марта окрашены в синий цвет, а новые, за 28 марта — в красный. Точки указывают места, откуда были госпитализированы заражённые.

Авторы карты предлагают ввести свой адрес в поисковик, чтобы узнать, насколько близко находятся люди с COVID-19.

Согласно данным Mash, больше всего случаев заболевания зафиксированы в центре, на севере, юге и юго-западе Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы столицы отправили автомобили с громкоговорителями к скверам города. Из динамиков жителей призывают оставаться дома. Людям сообщают о необходимости соблюдать социальную дистанцию в два метра, избегать прогулок и мест скопления людей.

Согласно последним данным, в России зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает 1000 человек. Выздоровели 64 человека.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.