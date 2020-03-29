https://static.news.ru/photo/eb60255e-71be-11ea-9fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы столицы отправили автомобили с громкоговорителями к скверам города. Из динамиков жителей призывают оставаться дома.

Людям сообщают о необходимости соблюдать социальную дистанцию в два мета, избегать прогулок и мест скопления людей, передаёт ТАСС.

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях <...> В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парков временно приостановлено, просим вас отнестись с пониманием и не находиться на закрытых территориях, — говорится в тексте объявления.

По данным источника журналистов, такие машины ездят у Кузьминского, Битцевского и Измайловского парков и Патриарших прудов.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 марта жители Вологды в течение нескольких часов регулярно слышали объявление о введении карантина из-за коронавируса в городе. Власти запустили информирование через систему экстренной громкой связи.

До 15 тысяч кафе и ресторанов, а также более 40 тысяч магазинов временно прекратили работу в Москве из-за коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проверяющие выявили всего несколько сотен точек, которые не выполнили карантинные требования. Градоначальник отметил, что в целом механизм социального дистанцирования начал работать. Он добавил, что большинство жителей Москвы прислушались к рекомендациям и остались дома.