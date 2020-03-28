https://static.news.ru/photo/acfa1140-7195-11ea-883e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 15 тысяч кафе и ресторанов, а также более 40 тысяч магазинов временно прекратили работу в Москве из-за коронавируса.

По словам мэра столицы Сергея Собяина, проверяющие выявили всего несколько сотен точек, которые не выполнили карантинные требования. Градоначальник отметил, что в целом механизм социального дистанцирования начал работать.

Собянин добавил, что большинство жителей Москвы прислушались к рекомендациям и остались дома. В результате в разы снизилась нагрузка на наземный транспорт и метро, сообщается на сайте мэрии.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся COVID-19 в Москве превысилотысячу человек. По словам мэра, ситуация с распространением инфекции вошла в новую стадию.

Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы. В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.