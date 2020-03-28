https://static.news.ru/photo/4fded4e2-7108-11ea-b531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Жители Вологды в течение нескольких часов регулярно слышат объявление о введении карантина из-за коронавируса в городе. Власти запустили информирование через систему экстренной громкой связи.

Жителей призывают оставаться дома и беречь своих родственников. Соответствующий ролик был опубликован в социальных сетях. Одни и те же слова звучат по два-четыре раза каждые 30 минут.

По данным на 28 марта 2020 года, коронавирусной инфекцией заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысячи умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России — 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы пригрозили наказывать пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции. Их могут лишить второй части материальной помощи в размере 2000 рублей.