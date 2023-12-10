Mash: двоих раненных при стрельбе в брянской школе ввели в кому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что двоих подростков, получивших ранения во время стрельбы в брянской гимназии, ввели в медикаментозную кому. По его данным, сейчас за школьниками пристально наблюдают врачи.

Как выяснил канал, одному из пострадавших картечь попала в левое предплечье, бедро, колено, а также грудь. Согласно информации Mash, хирурги провели школьнику операцию по сращиванию костей левой руки и вставили спицы в ногу, сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Mash пишет, что в аналогичной ситуации находится и другой ученик — у него ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча, из тела подростка достали семь металлических дробей, еще несколько не смогли извлечь из-за рисков для здоровья. По данным канала, хирурги смогли остановить у него кровотечение из селезенки и зашили отверстие в диафрагме. Кроме того, каналу известно, что невролог выявил у мальчика повреждение локтевого и лучевого нервов.

Ранее завхоза брянской гимназии 51-летнюю Ларису Католикову отправили под домашний арест до 7 февраля. Женщина частично признала свою вину в халатности. По ее словам, она делала все возможное для комфорта учеников.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Погибли двое, в том числе стрелявшая. Пять человек пострадали. В день нападения рамки металлодетектора перед входом в здание не сработали, потому что их убрали, когда украшали помещение. Ружье устроившая стрельбу ученица пронесла в здание в тубусе.