Маркетолог объяснил, почему люди склонны верить фейкам

Люди предпочитают не проверять сомнительную информацию, если она им приходится по душе, считает маркетолог Роман Носик. При этом он уточнил, что человек всё-таки проверит информацию, если она ему не нравится, пишет «360».

Кто-то проверяет [информацию], но их меньшинство. А зачем проверять, если эта информация ложится тебе. Если она вызывает у тебя какой-то негативный отклик, ты начинаешь проверять, смотреть, сравнивать, а если [ты говоришь]: «Я так и знал», — то зачем ты будешь проверять, — аргументировал Носик.

По мнению маркетолога, в Интернете всегда можно найти полярные мнения, одно из которых будет принято за данность человеком, прочитавшим эту информацию. То есть в Сети есть информация, подтверждающая определённую точку зрения и опровергающая её.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Уголовный кодекс страны предлагается дополнить новой статьёй, санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Он также предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.