Маринуется за сутки! Пилюска с капустой и свеклой без брожения

Пилюска со свеклой — это яркая маринованная закуска без брожения, где хрустящая капуста приобретает нежно-розовый оттенок и тонкий сладковатый привкус свеклы, дополненный чесночной остринкой и пряными нотками.

Рецепт: нашинкуйте 1 кг капусты, нарежьте 1 сырую свеклу тонкими ломтиками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока. Уложите в банки слоями. Для маринада вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 5 горошинами перца, 2 лавровыми листами и 150 мл уксуса 9%. Горячим маринадом залейте овощи, оставьте под гнетом на 6 часов при комнатной температуре, затем уберите в холодильник.

Пилюска маринуется всего за сутки! Уже на следующий день она пропитается свекольным соком и приобретет красивый цвет и насыщенный вкус. Подавайте с растительным маслом и зеленью — эта закуска особенно хороша к мясным блюдам и вареникам!

