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22 июля 2025 в 17:32

Маринованные лисички на зиму: упругие грибочки с насыщенным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные лисички на зиму — это изысканная закуска с неповторимым лесным ароматом и гармоничным вкусом, где нежная мякоть грибов сочетается с пикантными нотками чеснока, легкой кислинкой маринада и пряными оттенками специй.

Для приготовления понадобится: 1 кг свежих лисичек, 2 зубчика чеснока, 3 лавровых листа, 5 горошин черного перца, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 50 мл уксуса 9%, 1 л воды. Грибы тщательно промойте, отварите в подсоленной воде 20 минут, откиньте на дуршлаг. Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар, специи, проварите 5 минут, влейте уксус. В стерильные банки разложите лисички и чеснок, залейте кипящим маринадом, закатайте.

Храните в прохладном месте — через месяц грибочки приобретут насыщенный вкус и станут идеальной закуской к любому столу! Лисички получаются упругими, сочными и невероятно аппетитными — от них невозможно оторваться!

Ранее стало известно, как приготовить малосольные лисички: готово к столу за 15 минут!

лисички
грибы
рецепты
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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