Маринад «Алабама» для сочного шашлыка: как сделать мягкое мясо с ярким вкусом без кефира

Если привычные маринады уже надоели, попробуйте вариант «Алабама». Он придает мясу насыщенный цвет, аппетитный аромат и делает его удивительно мягким. Такой способ отлично подходит даже для жестких кусков — результат получается сочным и очень вкусным.

Ингредиенты (на 1 кг мяса)

  • Черный перец — 1 ч. л.
  • Паприка — 4 ч. л.
  • Чеснок сушеный — 2 ч. л.
  • Лук сушеный — 2 ч. л.
  • Тимьян, розмарин — по вкусу
  • Соль — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 60 мл

Приготовление

Мясо нарежьте удобными кусками — под шампуры или стейки. В глубокой миске смешайте масло, соль и все специи до ароматной пасты. Тщательно обмажьте каждый кусочек, чтобы маринад равномерно покрыл поверхность.

Оставьте мясо минимум на 2 часа, а лучше — на ночь: так оно станет особенно мягким и пропитается вкусом. Затем готовьте на углях или гриле, следя, чтобы не было открытого пламени.

Шашлык получается сочным, с легкой пряной ноткой и красивой румяной корочкой. Такой рецепт точно разнообразит привычное меню.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки привыкли готовить котлеты по простой схеме: смешали фарш, слепили и отправили на сковороду. Но есть один небольшой кулинарный прием, который заметно меняет результат.

Марина Макарова
