Маринад «Алабама» для сочного шашлыка: как сделать мягкое мясо с ярким вкусом без кефира

Если привычные маринады уже надоели, попробуйте вариант «Алабама». Он придает мясу насыщенный цвет, аппетитный аромат и делает его удивительно мягким. Такой способ отлично подходит даже для жестких кусков — результат получается сочным и очень вкусным.
Ингредиенты (на 1 кг мяса)
- Черный перец — 1 ч. л.
- Паприка — 4 ч. л.
- Чеснок сушеный — 2 ч. л.
- Лук сушеный — 2 ч. л.
- Тимьян, розмарин — по вкусу
- Соль — 1 ст. л.
- Растительное масло — 60 мл
Приготовление
Мясо нарежьте удобными кусками — под шампуры или стейки. В глубокой миске смешайте масло, соль и все специи до ароматной пасты. Тщательно обмажьте каждый кусочек, чтобы маринад равномерно покрыл поверхность.
Оставьте мясо минимум на 2 часа, а лучше — на ночь: так оно станет особенно мягким и пропитается вкусом. Затем готовьте на углях или гриле, следя, чтобы не было открытого пламени.
Шашлык получается сочным, с легкой пряной ноткой и красивой румяной корочкой. Такой рецепт точно разнообразит привычное меню.
