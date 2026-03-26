26 марта 2026 в 17:00

Готовила 15 минут: рецепт ленивых голубцов, который ищут все умные хозяйки

Многие хозяйки не любят возиться с голубцами именно из-за капризных листьев белокочанной капусты. Их нужно долго варить, потом остужать, потом снова обдавать кипятком, рискуя порвать хрупкие заготовки. Но есть хитрость, о которой знают только опытные кулинары. Нужно просто заменить привычный кочан на пекинскую капусту. Ее листья нежнее и мягче, они не требуют термической обработки перед фаршировкой и при этом никогда не ломаются. Чтобы убедиться в этом, достаточно приготовить ленивые голубцы. Это тот самый рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой, который спасет ужин, когда времени в обрез.

Вместо привычного риса и моркови в начинку добавим пару неожиданных ингредиентов — корень сельдерея и кислое яблоко. Они придадут фаршу сочность, свежесть и легкую пикантность, а насыщенный томатно-сметанный соус сделает голубцы невероятно нежными.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 1 небольшой кочан (около 800 г);

  • свино-говяжий фарш — 500 г;

  • репчатый лук — 1 крупная головка;

  • корень сельдерея — 100 г;

  • кислое яблоко (например, «семеренко») — 1 шт.;

  • сметана 20% — 200 г;

  • томатная паста — 2 ст. л.;

  • вода (кипяток) — 1 стакан (250 мл);

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль, черный перец, паприка — по вкусу.

Листья пекинской капусты аккуратно отделяем от кочана. Если кочан плотный, можно слегка отбить утолщения ножом. Лук, сельдерей и яблоко натираем на крупной терке, смешиваем с фаршем, солим и перчим. На каждый лист выкладываем столовую ложку начинки и сворачиваем конвертиком.

Главное в этом рецепте — идеальный соус. Смешиваем сметану, томатную пасту, паприку и заливаем стаканом кипятка. Выкладываем голубцы в глубокую сковороду или кастрюлю швами вниз, заливаем соусом. Тушим под крышкой на медленном огне ровно 40 минут. Пекинская капуста за это время полностью пропитается ароматами, станет мягкой, но не развалится.

Этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой хорош еще и тем, что голубцы получаются диетическими. Благодаря отсутствию предварительной обжарки и добавлению яблока мясо остается сочным, а калорийность — низкой. Подавать их лучше всего со свежей зеленью и ложкой домашней сметаны. Готовьте с удовольствием!

  • Калорийность на 100 г: 142 ккал.

  • БЖУ: 9,2/7,8/8,1.

