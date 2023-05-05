«Маргиналов пустили в театр»: Собчак поручилась за Беркович и Петрийчук Собчак поручилась за режиссеров Беркович и Петрийчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале поддержала режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которых подозревают в оправдании терроризма из-за постановки «Финист Ясный Сокол». Журналистка также подписала поручительство за обвиняемых и назвала уголовное дело против женщин абсурдным.

Подписала поручительство за Евгению Беркович и Светлану Петрийчук, а также открытое письмо в их поддержку. <...> Сегодня будут опубликованы материалы экспертизы и мы узнаем, какие эпизоды вменяют. Но все это буквально «маргиналов и люмпенов пустили в театр», — написала Собчак.

Телеведущая уточнила, что спектакль идет уже три года, а также стал лауреатам премий и успешно гастролировал. Постановка имеет антитеррористический посыл, напомнила она.

Спектакль основан на пьесе Светланы Петрийчук по мотивам рассказов реальных женщин, которые вышли замуж за исламистов, чтобы после уехать с ними в Сирию. Спектакль был поставлен в 2020 году.

Утром 4 мая обыски по этому делу прошли в квартире матери и бабушки Евгении Беркович, ее саму задержали. Позже была задержана и Петрийчук. Об обысках в ее квартире не сообщалось.