Малышева рассказала, как определить опасную родинку с помощью смартфона Малышева сообщила, что российские врачи разработали приложение для определения опасных родинок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Определить злокачественную родинку поможет приложение «ПроРодинки», разработанное российскими врачами, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Приложение для смартфона анализирует фото родинки с помощью искусственного интеллекта, который учитывает цвет, размер, форму и динамику развития образования на коже.

Это приложение бесплатное. Вы его скачиваете на телефон и фотографируете родинки. И теперь вы посылаете это искусственному интеллекту, который сразу присылает ответ, — рассказала Малышева.

Она объяснила, что программа вычисляет риск развития меланомы и базалиомы, однако не ставит диагноз, а рекомендует обратиться в больницу. Если заключение искусственного интеллекта кажется пользователю подозрительным, он может в этом же приложении связаться с врачом.

На данный момент приложением воспользовались более 600 тысяч человек, у восьми тысяч была обнаружена злокачественная опухоль.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что определить вероятный рак можно по цвету и размеру родинки, а также по динамике ее развития. Эксперт подчеркнула, что диагноз поставить может исключительно врач.